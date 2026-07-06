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İzmir Menemen'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İzmir Menemen'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İzmir’in Menemen ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İlçenin birçok noktasından görülen dev duman bulutları yükselirken, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Camikebir Mahallesi'nde konumlanan fabrikadan yükselen yoğun siyah dumanlar, ilçenin pek çok noktasından net bir şekilde görüldü.

Ekipler Sevk Edildi: Alevler Hızla Büyüdü

Saat 13.00 sıralarında başlayan yangın, fabrikadaki geri dönüşüm malzemelerinin kolay tutuşabilir yapısı nedeniyle kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden işçilerin ve çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiyenin Yoğun Müdahalesi Sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda arazöz ve su tankeri, alevlerin çevredeki diğer işletmelere sıçramaması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ekiplerin alevlere yönelik söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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