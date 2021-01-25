Başkan Erdoğan'dan esnafa Halkbank müjdesi: 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitler ertelenecek

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan,"Bugüne kadar ne yaptıysa milletimizle beraber yaptık, neyi başardıysak milletimizle başardık. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı, 2053 vizyonunu da milletimizle gerçekleştireceğiz. Önce gönül kazanacağız, sonra oy isteyeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredileri 30 Haziran'a kadar 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Salgın sebebiyle kongrelerimizi oldukça sınırlı katılımlarla yapmak mecburiyetinde kaldık. Şubat sonuna kadar tüm il kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Bizim partimiz için her kongre yeni bir nefes demektir. AK Parti'nin son 18 yılın değil aynı zamanda geleceğin de partisi olduğunu göstereceğiz. AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de milletimizin kendisidir.

Önce gönül kazanacağız sonra oy isteyeceğiz. Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma siyasetimizin tescil ve duyurma yeridir. Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmaktır. Genel merkezimiz layıkıyla çalışacak ki il teşkilatlarımız şevkle sahaya çıksın.





Genel başkanından sandık görevlisine kadar uzanan siyaset tarzı AK Parti'yi iktidara taşımıştır. Bugüne kadar binbir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak hem Türkiye'yi ileriye taşımak için Cumhur İttifakı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ve AK Parti'yi zafere sizler taşıyacaksınız.

HER ALANDA ÜLKEMİZE ÇAĞ ATLATTIK

AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti bu ülkenin her karış toprağında karşılığı olan bir hakikattir. Ülkemize cumhuriyet tarihinde yapılanların kat ve kat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmakla iftihar ediyoruz. Her alanda ülkemize çağ atlattık. Her bir vatandaşımızın hayat kalitesini hiç olmadığı kadar yükseltirken dünyaya bakışını değiştirdik. Tüm bu başarıları vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin tuzaklarına rağmen elde ettik. Teorik olarak en önemli rekabeti de ana muhalefet partisi CHP ile yapmamız gerekiyordu. Karşımıza çıkan ana muhalefet kadrolarının hiç biri bizimle hizmet ve ser siyaseti rekabetine girmemiştir. Kimi zaman darbecilere göz kırparak kendilerine iktidarın bahşedilmesini istemişlerdir. Biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı muhalefet tarzı olarak benimsemişlerdir.



Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir. CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. CHP kendi hükmü şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi projeyi üretiyor. Bunların hepsi de cevapsız sorulardır. CHP'nin bir kefesinde İYİ Parti diğerinde HDP var. CHP'ye düşen bu iki kefeyi dengede tutarak yarı gizli ittifakı dengelemektir. Bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP'de olan tek adamcağız siyaseti işliyor. Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır. Ülkemizin ana muhalefet partisinin bu hale düşmesinden üzüntü duyuyorum. Türkiye'de sadece ülkenin ve milletin temel meselelerinde yerli ve milli bir duruş sergileyen bir ana muhalefeti bile arar olduk.

ESNAFA MÜJDEYİ VERDİ

Buradan esnaf ve sanatkarlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredileri 30 Haziran'a kadar 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun.



GÜNLÜK PROGRAMINI PAYLAŞMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

Mesajına, "Sevgili kardeşim, hayırlı sabahlarınız olsun." ifadesiyle başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni hizmet ve projelerle dolu bir hafta sonunun ardından mesaimize saat 11.30'da AK Parti'mizin Denizli, Mersin ve Uşak il kongreleriyle başlayacak, ardından Elazığ'a gideceğiz. Saat 14.00 civarında, 24 Ocak Elazığ depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimizi yad edecek, depremden etkilenen vatandaşlarımız için rekor sürede inşa ettiğimiz deprem konutlarının anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. 5 bin 500 konut yarın sahiplerini bulacak. Daha sonra Çaydaçıra'da, 'İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Merkezi'ni açacağız. Rabbim hepimize bereketi bol, sağlıklı, huzurlu bir hafta nasip etsin. Kalın sağlıcakla."