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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve ailesine iftiraya tazminat davası

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve ailesine iftiraya tazminat davası
29.03.2021 17:57
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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş; “Berat Albayrak'ın ailesi ile beraber Londra'nın Richmond bölgesine yerleşmiş” yalanını paylaşan Akın Olgun’a tazminat davası açıyor.


Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, Berat Albayrak'ın ailesi ile beraber Londra'nın Richmond bölgesine yerleşmiş olduğu yalanını ve iftirasını paylaşan Akın Olgun hakkında tazminat davası açılacağını açıkladı.

"YALAN VE İFTİRA"
İsa Sinan Göktaş; Akın Olgun'un iddiasının yalan ve iftira olduğunu belirterek, "Müvekkil Sayın Berat Albayrak hakkında yapılan paylaşım tamamen yalan olup; bu tip yalan ve iftira üzerine algı oluşturan suç konusu paylaşımlarla ilgili hukuki yollara başvurularak, TCK 125 maddesi ve 267 maddesi kapsamında savcılık nezdinde şikayetçi olunacak ve tazminat davası açılacaktır" denildi.


Akın Olgun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabında, "Berat Albayrak'ın ailesi ile beraber Londra'nın Richmond bölgesine yerleşmiş olduğu bilgisi geldi. Kendisi için doğru yeri seçmiş. Bütün AKP zenginlerinin yerleşkesi malum.." iddiasında bulunmuştu.

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