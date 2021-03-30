Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş faiz ve enflasyon mesajı

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikası araçlarını bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirtti. Kavcıoğlu, "Enflasyonda yüzde 5'lik hedefe sıkı sıkıya bağlıyız." dedi.

TCMB 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurulunda konuştu.









Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Son bir yıldır yaşanan pandemi tüm dünya ekonomilerinde belirsizlikler ortaya çıkarmıştır. Büyüme performanslarını olumsuz yönde etkilemiştir.

Ülkeler hastalığın olumsuz seyrini asgari seviyeye indirmeye çalışmışlardır.





Para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonda yüzde 5'lik hedefe sıkı sıkıya bağlıyız.

Önümüzdeki dönemde TCMB çatısı altında üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğimize inanıyorum.





Para politikasını sade şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için önkoşul olduğunun farkındayım.





Enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız.

Reform paketindeki kazanımların hayata geçirilmesi enflasyondaki kalıcı düşüş için kritik öneme sahip olacaktır.