Milyonlarca vatandaş için 31 Mart uyarısı! O tarihte ödeyenlerin borcu silinecek: Yapılandırmaya başvuranlar dikkat

Yapılandırmaya başvuranlar için ikinci taksit süresi 31 Mart'ta dolacak. Bu tarihte para yatırmayanların yapılandırması bozulabilir. 31 Mart’ı sakın atlamayın... Kira, gelir ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sona eriyor. İşte dikkat edilmesi gereken kurallar...

Kamuya olan vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmeleri için 2. taksit tutarlarını 31 Mart'a kadar ödemeleri önem taşıyor.

Yapılandırma için başvuru süresi 1 Şubat'ta, yapılandırılan borçların 1. taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre de 1 Mart'ta dolmuştu.

Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşların da 2. taksit ödemelerini 31 Mart'a kadar ödemeleri gerekiyor.

YAPILANDIRMA NASIL BOZULUYOR?



Kanunda, ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak yatırılması şartı bulunuyor.

Bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

PEŞİN ÖDEYENE İNDİRİM VAR MI?



Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının 31 Mart'a kadar ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek.

Buna göre, bu tutarlara katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE tutarı üzerinden hesaplanan tutara yüzde 50, idari para cezalarının aslına yüzde 12,5 indirim yapılacak.

PEŞİN ÖDEME GECİKİRSE NE OLACAK?



Mükelleflere, peşin ödeme seçeneğini tercih ettikleri halde, borçlarını süresinde ödememeleri veya eksik ödenmeleri durumunda da ikinci bir imkan sağlanıyor.

Buna göre, gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile en geç ilk taksiti izleyen ay sonuna yani 31 Mart'a kadar ödemesi durumunda, yapılandırma hakkı devam edecek.

TAKSİT SAYISINI DÜŞÜRMEK MÜMKÜN MÜ?

Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması da mümkün olacak. Bu durumda ödenecek tutar, ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

KREDİ KARTI GEÇERLİ





PARA NEREYE YATIRILACAK?



Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunuyor.

Ayrıca borçlar, banka hesabından havale ile banka aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebilecek.

Borçlar, İnteraktif Vergi Dairesi'nden, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından, "www.gib. gov.tr" adresindeki "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden 02.00-23.45 saatleri arasında kredi kartı ile de ödenebilecek.