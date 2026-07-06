CANLI YAYIN
Geri
NATO'ya özel Togg limuzin

NATO'ya özel Togg limuzin

Ankara'da 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için özel hazırlanan kırmızı-beyaz renkteki Togg limuzinler, ulaşım hizmetinde kullanılacak.

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 10 adet Togg T10X'in limuzin modeli özel hazırlandı. Yerli ve milli araçlar, NATO Zirvesi boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak. Kırmızı-beyaz renkte NATO için özel hazırlanan 8 kişi kapasiteli limuzinler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor. Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet verecek.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! Mustafa Oğuzhan vefat etti
Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! Mustafa Oğuzhan vefat etti
Dünyanın gözü Külliye'de! 36. NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
Dünyanın gözü Külliye'de! 36. NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
Osmaniye’de düğünde silahlı kavga: 1 ölü 6 yaralı
Osmaniye’de düğünde silahlı kavga: 1 ölü 6 yaralı
Seferihisar'da başörtülü kadına saldırı: "Defol git"
Seferihisar'da başörtülü kadına saldırı: "Defol git"

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle