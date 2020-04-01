Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ücretli öğretmenlere ödeme müjdesi 01.04.2020 18:11

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle derse giremeyen ücretli öğretmen ve usta öğrencilerin ek ders ücreti ödemelerinin süreceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle derse giremeyen ücretli öğretmen ve usta öğrencilerin ek ders ücreti ödemelerinin süreceğini duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz." dedi.