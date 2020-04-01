Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Milli Dayanışma Kampanyası paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası ile ilgili bir paylaşım yaptı.Paylaşımda, ''Gün, ülke olarak birlik günü. Devletimizin hazinesi de imkanları da sağlık ve güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür ve yeterlidir. #BizBizeYeterizTürkiyem'' ifadeleri kullanıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Milli Dayanışma Kampanyası paylaşımı01.04.2020 18:20
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