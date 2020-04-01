Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması 01.04.2020 15:59

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımlarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Albayrak, "Salgınla da salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz" mesajı verdi. Albayrak, adımların öncelikli olarak dar gelirlilere yönelik olduğunu söyledi.

Bakan Albayrak, "İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız." dedi.