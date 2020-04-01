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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması

01.04.2020 15:59

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımlarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Albayrak, "Salgınla da salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz" mesajı verdi. Albayrak, adımların öncelikli olarak dar gelirlilere yönelik olduğunu söyledi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımlarda koronavirüsle mücadele ve 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' meselelerini ele aldı.
Bakan Albayrak, "İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız." dedi.


Bakan Albayrak, videolu mesajında "Milletimizin sağlığı açısından tüm tedbirleri alacağız. " ifadesine yer verdi.

İşte Albayrak'ın o paylaşımları:

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. (1/2)#BizBizeYeterizTürkiyem#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/H5Rt2WB9Ds

&mdash; Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 1, 2020

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. (2/2)#BizBizeYeterizTürkiyem#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/IEfekFhvWB

&mdash; Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 1, 2020
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