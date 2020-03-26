Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! İşte yerli solunum cihazının özellikleri! 26.03.2020 09:32

Aralık 2019 yılında Çin'de ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini aştı. Koronavirüse yakalananların sayısı ise 400 bini geçti. Dünyayı esir alan koronavirüs, damlcacıklar yoluyla bulaşıp akciğerlere yerleşiyor. Kişilerin nefes almalarını olumsuz etkileyen koronavirüs insanları solunum yetmezliğinden öldürüyor. Birçok ülkenin solunum cihazı temininde sorun yaşadığını gören hükümet yerli üretim kararı verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık cihazlarının bütün haklarının Sağlık Bakanlığına devredildiği Biosys firmasının seri üretime geçeceğini duyurdu. İşte Yerli solunum cihazının özellikleri...

Çin'de ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs damlacık yoluyla bulaşıp akciğerlere yerleşerek solunum zorluğu çekilmesine neden oluyor. Koronavirüs hastalarının en büyük kurtarıcısı solunum makineleri oluyor. Hükümet konuyla ilgili harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği solunum cihazı Türk Malı damgasıyla görücüye çıktı. Solunum cihazı corona virüs ile mücadelede büyük yardımcı olacak. İşte yerli solunum cihazının özellikleri…

Şirketin kurucu başkanı Cemal Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre, Biosys Biyomedikal, geliştirdiği yerli sağlık cihazlarının bütün haklarını Sağlık Bakanlığı'na devretti. Üretimle ilgili süreçler ise bundan sonra bakanlığın koordinasyonunda devam edecek. Ürünü geliştiren ekip olarak üretim sürecine her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyleyen Erdoğan, "Elbette biz de üretim sürecinin içinde olacağız, bu süreçte sahip olduğumuz her türlü bilgiyi vereceğiz" dedi.

Cihazın ilk görüntüleri üretici firma tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşıma "Seri üretim öncesi son hazırlıklar" notu düşüldü. BİOSYS Biyomedikal alanında uzman mühendis ve doktorlarla yaptığı 5 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda ileri düzey ilk yerli mekanik ventilatörü üretti.

Yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardan olan ventilatör, hastanın solunum yollarına kontrol edilebilir şekilde gaz akışı ile solunum desteği sağlıyor.

YERLİ SOLUNUM CİHAZINA DESTEK

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik ifadesini kullandı.

Bayraktar şöyle devam etti: Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Tüm Teknofest paydaşlarımızı ve diğer katkı vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız.

ASELSAN DA SİPARİŞ VERDİ

Aselsan CEO'su Haluk Görgün ise, sağlık ekipman ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Tüm dünyanın solunum ihtiyacını karşılamak için medikal ventiletör üretimi için çalıştığını dile getiren Görgün, Yerli şirket Biosys tarafından bu cihazlar geliştirildi, pilot üretime başladı. Biz de Bayraktar'ın başlattığı yerlilik adımına katılıp, Aselsan olarak 250 adet yerli solunum cihazı siparişi ile destek veriyoruz dedi.

BİYOVENT Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı tümüyle milli imkanlarla tasarlandı ve imal edildi. Biyovent 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilkent Üniversitesi Cyberpark destekleriyle üretildi. 5 yıllık tasarım, üretim ve test süreci savunma sanayinden mühendisler ve ileri solunum fizyolojisi bilen doktorların ortaklaşa çalışması ile başarıyla sonuçlandı. Yoğun bakım ve reanimasyon birimleri için tasarlandı ve üretildi.

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

• Modern ve ergonomik çizgiler • Kullanıcı dostu arayüz • Mükemmeleştirilmiş performans • Geleneksel ve yenilikçi çalışma modları • Neonetal, pediatrik ve yetişkin hasta uyumlu • Ekonomik sarf malzeme ve bakım Ergonomik Tasarım • Şık ve modern çizgilere sahip tasarım, • 180° döndürülebilir, 15 inç, yüksek çözünürlüklü, full dokunmatik ekran, • Dokunmatik hızlı erişim tuşları, • Ayaklarından ayrılabilir üst gövde, • Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, • Koruyucu ve tutucu taşıma kolları, • Darbe emilimi artırılmış tekerler, 2 Adet Teker Kilit Sistemi