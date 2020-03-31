azine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları ile Kovid-19 gündemiyle toplantı yapıldığını bildirdi.



G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları bir kez daha Covid-19 gündemiyle toplandı.



Covid-19'un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık. pic.twitter.com/VkD4JHYKyy — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 31, 2020

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada,

Covid-19'un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık." ifadelerine yer verdi.



