azine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları ile Kovid-19 gündemiyle toplantı yapıldığını bildirdi.
G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları bir kez daha Covid-19 gündemiyle toplandı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 31, 2020
Covid-19'un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık. pic.twitter.com/VkD4JHYKyy
Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları bir kez daha Covid-19 gündemiyle toplandı.
Covid-19'un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık." ifadelerine yer verdi.
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