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    • 31.03.2020 18:49
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Twitter'dan paylaştı: Kovid-19 gündemiyle toplandı

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabından G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları ile Kovid-19 gündemiyle toplantı yapıldığını bildirdi.

    Bakan Albayrak paylaştı: Kovid-19 gündemiyle toplandı

    azine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabından G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları ile Kovid-19 gündemiyle toplantı yapıldığını bildirdi.



    Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları bir kez daha Covid-19 gündemiyle toplandı.

    Covid-19'un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık." ifadelerine yer verdi.

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