Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 11:05

Konteyner Kentte Tartışma Büyüdü

Olay, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alan 1,050 konutluk konteyner kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, konteyner kentte ikamet eden evli çift arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, konteyner dışına taşarak fiziksel müdahaleye dönüştü.

Çevredeki Vatandaşlar Müdahale Etti

Tartışma sırasında öfkeli koca, elindeki kesici aletle çocuklarının gözü önünde eşini yere yatırarak darp etmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen olay yerine gelerek şahsa tepki gösterdi ve kadını kurtarmak için araya girmeye çalıştı. Zanlının, çevreden gelen uyarılara rağmen fiziki müdahalesini bir süre daha sürdürdüğü görüldü.

O Anlar Cep Telefonu Kamerasında

3 çocukları olduğu öğrenilen çiftin daha önce de benzer tartışmalar yaşadığı iddia edildi. Yaşanan son darp olayı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ardından emniyet güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.