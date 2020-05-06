Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılara net konuştu: IMF ile SWAP masada değil

06.05.2020 17:26

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Albayrak, yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatırken; önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, birkaç farklı swap görüşmesi yapıldığını açıklarken IMF'nin bunların arasında yer almadığının altını çizdi. Ayrıca Bakan Albayrak Merkez Bankası'nın rezervlerinin yeterli seviyede olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Albayrak, yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatırken; önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

- Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum.

- Ek teşvik paketlerine tabii ki ihtiyaç duyulabilir.

- Pandemi öngörü yapmayı zorlaştırıyor.

- Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum

- (Swap görüşmeleri) G20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim

- Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız

- Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir

- Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede

- TCMB dalgalı kur rejimine bağlı kalmaya devam edecek

- TCMB'nin brüt ya da net rezerv hedefi yok

- 2020'de Hazine'nin çevirmesi gereken dış borç sadece 4,7 milyar dolar düzeyinde

- Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını çok rahat çeviriyor

- Kamunun yıl sonuna kadar çevirmesi gereken dış borç tutarı 4,7 milyar dolar ile sınırlı

- (Sermaye kontrolü sorusu) Defalarca yanıt verdim, sermaye kontrolü olmayacak

- IMF ile swap masada değil

- En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek

- İhracat ve turizmde düşüş olsa da, emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacak, ihracatçılarımızı destekliyoruz

- Salgın kontrol altında veriler bunu gösteriyor, bu yüzden biz de yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başlıyoruz

- Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum

- Türkiye kriz zamanlarında bile serbest piyasa ilkesinden vazgeçmemiştir

- İkinci yarıda iyileşmeye bağlı olarak, 2020'de GSYH'de pozitif büyüme bekliyorum