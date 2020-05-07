Uzman isim canlı yayında açıkladı: Türk lirasına yapılan manipülatif saldırının zamanlaması manidar

07.05.2020 00:34

İngiltere'nin başkenti Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan Türk lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam ediyor. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner kur Türk lirasına neden saldırı yapıldığını A Haber canlı yayınında açıkladı.