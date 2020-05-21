Kuaför ve berber saatlerine düzenleme! İşte bayram çalışma saatleri...

21.05.2020 11:12

Bayram öncesi ve bayramda berber, güzellik salonu ve kuaför açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından en fazla merak edilenler arasında yer aldı. Bu anlamda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı. Yerlikaya'nın açılamasında berber ve kuaförlerin Çarşamba ve Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar Cuma günü ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti. Ankara Valiliği ise, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun artacağı berber ve kuaförlerin çalışma saatlerinde düzenleme yapıldığını bildirdi. Ramazan Bayramı öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluğun fazla olacağı değerlendirilerek, 09.00-21.00 olan çalışma saatlerinin 20, 21 ve 22 Mayıs’ta 09.00-24.00 olarak belirlendiği kaydedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatleri hakkında "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri Gece saat:02.30'a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." açıklamasında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işyerlerinin çalışma saatlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Yerlikaya'nın çalışma saatleriyle ilgili paylaşımında, "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri Gece saat:02.30'a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

BAYRAM DÜZENLEMESİ GELDİ

Ancak Ramazan Bayramı öncesinde bu iş yerlerinde gelen talepler nedeniyle yoğunluk yaşayacağını göz önünde bulundurarak 20- 22 Mayıs tarihlerinde çalışma saatlerinin 9.00-24.00 olmasına Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar verildi.

ANKARA'DA DA SAATLER UZATILDI

Ankara Valiliği, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun artacağı berber ve kuaförlerin çalışma saatlerinde düzenleme yapıldığını bildirdi. Ramazan Bayramı öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluğun fazla olacağı değerlendirilerek, 09.00-21.00 olan çalışma saatlerinin 20, 21 ve 22 Mayıs'ta 09.00-24.00 olarak belirlendiği kaydedildi.

Alınan tedbirlere uymayanlar hakında idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri ve diğer mevzuatın öngördüğü yasal işlemlerin yapılacağı kaydedildi.

EVDE SAÇ NASIL KESİLİR?

Saçlarınızın her noktasına kolayca ulaşabileceğiniz ve gerektiğinde oturabileceğiniz rahat bir ortam tercih edin. Geniş bir ayna ve suya yakın olması nedeniyle banyo sizin için mükemmel bir tercih olabilir. Tıraş öncesi tüm malzemelerinizi kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde tutun. Bulunduğunuz ortama bir sandalye yerleştirebilirsiniz. Böylelikle yorulduğunuzda tıraş deneyiminizi yarıda kesmeden oturarak tıraş deneyiminize devam edebilirsiniz. Saçınızın her noktasını görmek için banyodaki yerleşik aynanın yanı sıra bir de el aynası tercih edebilirsiniz. Kolay temizlik için bulunduğunuz ortama geniş bir örtü serebilirsiniz. Böylelikle tıraş sonrası temizlik zahmetini de en aza indirmiş olursunuz.

Saçlarınızı tıraşa hazırlayın

Saç tıraşına başlamadan önce saçlarınızı tıraşa mutlaka hazırlamalısınız. İlk olarak saçlarınızı bir şampuanla köpürterek yıkayın ardından güzelce durulayın. Hafif nemli kalacak şekilde bir havlu yardımıyla saçlarınızı kurulayın. Böylelikle tıraş esnasında problemlerle karşılaşmadan makineniz saçlarınızın arasında kolayca hareket eder.

Adım adım saç kesimi planı

Hafif nemli saçlarınızı şimdi nasıl keseceğinize karar verin. Unutmayın ki en iyi sonucu almak için nasıl bir saç modeli istediğinizi bilmek de önemli. Saçlarınızın farklı uzunluklarda kesilecek kısımlarını bölümlere ayırın.

İlk olarak başınızın her iki tarafında bulunan saçları kesmeye başlayın. Düşük numaralı başlık kullanarak başınızın yanlarını aşağıdan yukarı doğru kısaltın. Yukarı doğru makineyi hareket ettirirken hafif eğerek saçlarınızın yanıyla üstü arasında geçiş verebilirsiniz. Yan tarafları keserken olduğu gibi başınızın arkasındaki saçları da düşük numaralı başlık ile yukarıdan aşağıya kesebilirsiniz. Üst kısımdaki saçlarınızla keskin bir çizgi olmaması için makineyi hafif eğerek yumuşak bir geçiş vermeyi unutmayın.Bu noktada bir el aynasıyla elde ettiğiniz sonuçları ara ara kontrol edebilirsiniz.

Saçlarınızın kesimi bittikten sonra artık son rötuşları yapabilirsiniz.