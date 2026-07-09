Alanya'da haşema düşmanlığı: Küçük kızın havuza girmesini engelleyen Rus yönetici tutuklandı

Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 22:04 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 22:07

"Kıyafetlerin havuzu kirletiyor" diyerek engelledi

İddiaya göre, 13 yaşındaki H.K., site havuzuna haşemayla girmek istedi. Bu sırada dairesinden aşağı inen Rus uyruklu site yöneticisi Ludmina İ. (64), küçük kıza bu kıyafetle havuza giremeyeceğini söyledi. H.K.'nin, üzerindeki haşemanın diğer mayolarla aynı kumaştan olduğunu belirtmesine rağmen Rus yönetici, 'Senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Yönetim kurulu olarak karar aldık, havuza giremezsin. Bugünlük gir ama bir daha gelme' diyerek küçük kızı engelledi.

Büyük infial yarattı, şikayet üzerine tutuklandı

Yaşadığı durumu ailesine anlatan H.K.'nin yakınları, konuyu sosyal medyada paylaşınca olay kısa sürede büyük tepki topladı. Ailenin jandarma ekiplerine şikayette bulunmasının ardından Rus uyruklu kadın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İlk ifadesinden sonra serbest bırakılan şüpheli, savcılığın talimatıyla sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen Ludmina İ., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

"Geçen yıl sorun yoktu, bu yıl yönetim değişti"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan baba Fatih Kılıçkaya, yetkililerin çok hızlı ve kararlı hareket ettiğini belirterek teşekkür etti. Duruma tepki gösteren baba, "Burada mesele sadece küçük bir kızın gururunun kırılması değil; dini hassasiyetlerimize yönelik bir yaklaşım söz konusu. Geçen yıl havuz açıldığında haşema ile giren kadınlar ve çocuklar vardı, kızım da girdi ve hiçbir sorun yaşanmadı. Bu yıl yönetim değişti ve yeni yönetici fevri davranarak kızımı engelledi" diye konuştu.