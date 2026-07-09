CANLI YAYIN
Geri
Şef Osman Sezener NATO menüsünü anlattı: Liderlerden Türk yemeklerine tam not

Şef Osman Sezener NATO menüsünü anlattı: Liderlerden Türk yemeklerine tam not

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

NATO Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile heyetlere sunulan özel menülerin mimarı olan Şef Osman Sezener, Türkiye'nin yedi bölgesinden seçilen coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan yemeklerin liderlerden tam not aldığını açıkladı. 20 bini aşkın misafire Türk mutfağını tanıttıklarını belirten Sezener, konukların gösterdiği yoğun ilginin ve alınan olumlu geri dönüşlerin gurur verici olduğunu ifade etti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Karaman'da 2 gencin öldüğü motosiklet kazası görüntülendi
Karaman'da 2 gencin öldüğü motosiklet kazası görüntülendi
Öyle bir yürüdü ki... Görenin aklına Kemal Sunal geldi! işte Yunanistan Basbakanı Miçotakis'in dillere düşen ''Sahte Kabadayı'' yürüyüşü
Öyle bir yürüdü ki... Görenin aklına Kemal Sunal geldi! işte Yunanistan Basbakanı Miçotakis'in dillere düşen ''Sahte Kabadayı'' yürüyüşü
Şırnak'ta taşlı sopalı kavga: 3'ü polis 6 yaralı 11 gözaltı
Şırnak'ta taşlı sopalı kavga: 3'ü polis 6 yaralı 11 gözaltı
Adana'da yaya geçidindeki ölümlü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı: 2,63 promil alkollü çıktı
Adana'da yaya geçidindeki ölümlü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı: 2,63 promil alkollü çıktı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle