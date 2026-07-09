Şef Osman Sezener NATO menüsünü anlattı: Liderlerden Türk yemeklerine tam not
NATO Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile heyetlere sunulan özel menülerin mimarı olan Şef Osman Sezener, Türkiye'nin yedi bölgesinden seçilen coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan yemeklerin liderlerden tam not aldığını açıkladı. 20 bini aşkın misafire Türk mutfağını tanıttıklarını belirten Sezener, konukların gösterdiği yoğun ilginin ve alınan olumlu geri dönüşlerin gurur verici olduğunu ifade etti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel