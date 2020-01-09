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Son dakika haberi... Bakan Albayrak'tan Sivas'ta çiftçilere müjde! Ziraat Bankası yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek

09.01.2020 12:24

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Burada ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz." ifadelerini kullandı. Albayrak çiftçilere de geri ödeme müjdesi vererek, "Ziraat Bankası yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak, Ziraat Bankası'nın çiftçi borçları için yüzde 9 faiz ile 5 yıl vade imkanı tanıyacağını söyledi.

2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini belirten Bakan Albayrak "Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik artık sahaya ineceğimiz bir yıl olacak" dedi.

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