Bakan Albayrak açıkladı! Ziraat Bankası 2020 yılı faizsiz çiftçi kredisi ne kadar? Çiftçi kredisi alma başvuru şartları 09.01.2020 13:35

Ziraat Bankası 2020 yılı faizsiz çiftçi kredisi hakkında açıklamalar oldukça merak ediliyor. Tarımla uğraşan çiftçiler kredi oranlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, Ziraat Bankası'nın çiftçi borçları için yüzde 9 faiz ile 5 yıl vade imkanı tanıyacağını söyledi. 2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini belirten Bakan Albayrak "Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik artık sahaya ineceğimiz bir yıl olacak" dedi. Peki Ziraat Bankası 2020 yılı faizsiz çiftçi kredisi ne kadar? İşte çiftçi kredisi alma başvuru şartları takvim.com.tr'de

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Burada ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz." ifadelerini kullandı. Albayrak çiftçilere de geri ödeme müjdesi vererek, "Ziraat Bankası yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek." dedi.. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nce çiftçilere kullandırılacak Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulama Tebliği 3 Ocak 2020 tarihli sayısında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Ziraat Bankası 2020 yılı faizsiz çiftçi kredisi ne kadar? İşte çiftçi kredisi alma başvuru şartları takvim.com.tr'de

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BAKAN ALBAYRAK'TAN ÇİFTÇİYE MÜJDE!

Sivas'ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin kredi geri ödemelerinde yapılandırma ve uzun vade müjdesi verdi.

Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısında konuşan Bakan Albayrak, "Çokça sıkça geliyor. Özellikle tarım alanındaki üreticilerimizden sıkça gelen bir talep. Diyoruz ki doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimiz Ziraat bankasından kullandıkları kredilerin tümü için yüzde 9 faiz oranı ile 5 yıla kadar, uzun vade istiyorlardı bizden. Yeniden vadelendirebilecekler artık" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

*2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık.

*Türkiye 2019'un son çeyreğinde yüzde 5 büyüyecek.

*Kur saldırısından bu yana Türk Lirası yüzde 10 değer kazandı.

*2019 yılında yüzde 0,5'lik pozitif büyümeyi yakalayacağız.

*2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz.

*Türkiye küresel piyasalardaki dalgalardan etkilemeyecek bir ekonomik altyapıyı ve değişimi ortaya koymak zorunda.

*Türkiye 2020'ye çok daha güçlü adımlarla giriyor.

*Ziraat Bankası geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için borçları %9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek.

*Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik artık sahaya ineceğimiz bir yıl olacak.

Ziraat Bankası Faizsiz Çiftçi Kredisi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nce çiftçilere kullandırılacak Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulama Tebliği 3 Ocak 2020 tarihli sayısında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayınlanan bu karar ile Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi & Tarım Kredi Kooperatifi faizsiz kredisi verebiliyor.

Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifler tarafından verilecek ve 2020-2022 yılları arasında 3 yıl uygulanacak olan düşük faizli tarımsal kredilerin limitleri ve kriterleri yeniden belirlenerek önemli değişiklikler yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve uygulanacak olan; öncelikli bölge yatırımı,

yurtiçinde doğan hayvan alımı ve kullanımı, kendi yemini üretme ve mera kullanımı, jeotermal yeni enerji kullanımı, genç çiftçi, kadın çiftçi ve benzeri kriterlere göre faiz indirimi uygulanacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri & Ziraat Bankası Faizsiz ve Düşük Faizli Kredi

2020 yılında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından Ziraat bankası aracılığıyla faizsiz verilecek kredi konuları;

Hayvansal üretim konuları,

Bitkisel üretim konuları,

Muhtelif konular ve

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin üretim konuları olmak üzere 4 başlık altında ayrılmaktadır.

Ziraat bankası tarafından ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gerçek ve tüzel kişi üreticilere 100 bin TL' ye kadar faizsiz, bu tutarı aşanlara faiz indirimli olarak hayvancılık, bitkisel üretim ve muhtelif konulara kadar birçok konuda kullandırılan kredilerin faiz oranlarından Bakanlar kurulu ile belirlenen indirim oranları ve indirim yapılacak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi verilecektir.

Ziraat Bankası'na 2020 yılına kadar başvuru yaparak düşük faizli tarımsal faaliyetler konusunda verilecek olan kredilere başvuru yapabilirsiniz.

Ayrıca birden fazla tarımsal kredi talebinde bulunan çiftçilere toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir. Sözleşmeli üretim modeli kapsamında imzalanan sözleşme dahilinde yetiştirilen ürünü garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yapan çiftçilere üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla 10.000.000 TL' ye kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilir. Bu kredilere sözleşmeli üretim kapsamında imzalanan sözleşmelerde yer alan üretim konularında görselde belirtilen indirim oranları uygulanır.

Ziraat Bankası Bitkisel Üretim Yatırım ve İşletme Kredisi

Ziraat bankası bitkisel üretim yapacak olan ve tarla, bahçe, örtü altı, topraksız, su kültüründe üretim vb. çeşitli bitkisel üretim konularında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi üreticilerin tarımsal faaliyetlerinde yönelik ihtiyaçlarının tahıl, endüstri bitkileri, yağlı tohumlar, baklagiller, yumrulu bitkiler, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitki ve sertifikalı tohumluk yetiştiriciliği, sertifikalı tohum işleme ve pazarlama, tarla sebzeciliği, meyve yetiştiriciliği, serada meyve ve sebze yetiştiriciliği, açıkta ya da serada iç, dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği vb. gibi bitkisel üretim yatırım ve üretim faaliyetlerinin finansmanına yönelik olarak kredi kullanabilmek için Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen kriterleri taşımaları halinde sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında başvuru yapmaları halinde düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirler.

Ziraat Bankası Hayvansal Üretim Kredileri

Ziraat bankası Hayvansal üretim kredileri kapsamında su ürünleri, büyükbaş besi süt hayvancılığı, küçükbaş besi, süt hayvancılığı damızlık hayvancılık vb gibi kanatlı hayvancılık tavuk, hindi, bıldırcın, kaz, ördek, devekuşu vb. ile yumurta, et, damızlık hayvancılık ile arıcılık gibi hayvancılık faaliyetlerinde gerekli Yem, ilaç, yakıt, makine bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderler ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan alımına ilişkin giderleri Ziraat bankası İşletme Kredileri ile hayvancılık faaliyetlerinde gerekli olan ahır, ağıl yapımı, süt soğutma tankı, çeşitli ekipman alımı; arıcılığa ilişkin çeşitli harcamalar ve işletmenin ihtiyacı ile orantılı güneş, rüzgar, biogaz yatırımları; yatırımın yapılacağı tarla veya arsanın alımı dahil yatırım harcamaları ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımı için yapılacak giderleri Ziraat bankası yatırım krediler ile gidermek mümkün. Tabi bu kredilerden yararlamak için ilgili koşulların ile üretim yaptığınız konu uygunluğu gerekiyor. Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterleri sağlamak şartı ile sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında verilen düşük faizli kredi başvurusu yaparak bu imkanlardan yararlanmak mümkün.