Altın ne kadar? 8 Ocak 2020 Altın fiyatları / Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 08.01.2020 18:59

Altın fiyatları İran ABD gerilimi yüzünden yükselmeye devam ediyor. Yaşanan gerilim sonrası altının yükseldiğini gören vatandaşlar internetten, Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? sorularını aratıyorlar. Peki, bugün tam altın, gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 8 Ocak canlı altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 301,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 491,00 lira, Cumhuriyet altını 2.009,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 301,80 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: