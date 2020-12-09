TUSAŞ'tan yerli savaş uçağı hakkında flaş açıklama! İşte Milli Muharip Uçağı'nın hangardan çıkacağı tarih!

TSK’nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen Milli Muharip Uçağı hakkında flaş bir açıklama geldi. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkacağını ve 2029 yılında göreve başlayacağını söyledi.

Milli Muharip Uçak ile ilgili son gelişmeleri paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, yerli savaş uçağının (MMU) 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkacağını söyledi.

Telefon bağlantısıyla TRT Radyo 1'de yayımlanan, "Yerli ve Milli" programına katılan Kotil, TUSAŞ'ın Milli Muharip Uçak projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI 3 YIL SÜRECEK

Kotil, MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkacağını ifade ederken, 2025'te teslim edilmesi planlanan MMU için, sertifikasyon çalışmalarının 3 yıl kadar süreceğini ifade etti.

MMU'nun göreve başlayacağı tarih olarak 2029 yılını işaret eden Prof. Dr. Temel Kotil, proje tamamlandığında, Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçak üretebilen sayılı ülkelerden biri olacağının altını çizdi.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Uzunluk: 21 m

Kanat Açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

İtiş Gücü: 2 x 27.000 lb

Tavan İrtifa: 55.000 ft

Maks Hız: 1.8 Mach

İlk uçuş: 2025

Envanter: 2028

PROJE HAKKINDA

TF-X Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2030'lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeli ile karşılanması amaçlanmaktadır.

Yerli sanayinin azami düzeyde kullanılarak özgün tasarım faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

İlk uçuşun 2023'te yapılması planlanmakta olup, uçağın prototipinin bu süreler içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Milli havacılık firmamız TUSAŞ (TAI) ile Projenin I. Dönem, I. Aşaması olan "Ön Tasarım" faaliyetleri için sözleşme imzalanmış olup, proje takvimine göre gerekli faaliyetlerin icrasına devam edilmektedir.