Son dakika: Ekonomide yeni önlem paketi! AK Parti açıkladı: Bugün Meclis Başkanlığına sunulacak 14.04.2020 11:31

Son dakika haberi... Ekonomide yeni önlem paketine ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'den açıklama geldi. Muş, "15 maddelik teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunacağız." dedi. Muş, ''İşini kaybedenlerin desteklenmesi için yeni düzenleme yapıyoruz'' açıklamasında bulundu. AK Parti'nin teklifine göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden herkes faydalanabilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, koronavirüs salgını sonrası ekonomideki yeni önlemlere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



ÖDENEKTEN HERKES YARARLANACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ekonomide yeni tedbirler kapsamında 15 maddelik yeni teklif oluşturduklarını açıklayarak, ''İşini kaybedenlerin desteklenmesi için yeni düzenleme yapıyoruz'' dedi. AK Parti'nin teklifine göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden herkes faydalanabilecek.







BUGÜN SUNULACAK

Muş, "15 maddelik teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunacağız." dedi.



O VERGİLER ALINMAYACAK

Mehmet Muş, "Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileriyle çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmamasını teklif ediyoruz." açıklamasında bulundu.



FATURALARA ERTELEME

Muş, "Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanıyoruz burada yetkiyi belediyelere bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.



Mehmet Muş, "Tarım ürünleri ve lisanslı depoculuk kanunu kapsamında verilen lisansların kapsamını bir yıl daha uzatıyoruz. AR-GE ve Tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süre ile bölge dışından yapılmasını yine bu düzenleme ile teklif etmiş olacağız." bilgisini verdi.