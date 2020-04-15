Özel bankaların kredi uyanıklığı! TAKVİM’e şikayet yağdı! Bankaların peşindeyiz 15.04.2020 09:43

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs küresel ekonomiyi de yerle bir etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsü ekonomik etkilerinden zarar görmemek için 19 maddeden oluşan Ekonomik İstikrar Paketini açıkladı. Söz konusu pakete ilk destek kamu bankalarından geldi. Özel bankalar da destek vereceklerini açıkladılar ancak vatandaşa zorluk çıkararak paketin tam tersi uygulamalara başvurdular. Kredi tutarının 10 katı teminat istenirken, zora koşulan yapılandırmaya da fahiş faiz dayatılıyor. ‘Kredileri erteleyeceğiz’, ‘Ek limitler tanıyacağız’ diyerek reklamlarını yapan özel bankalar, iş dünyasına ve vatandaşa sözlerini tutmadığı gibi, eziyete de başladı. TAKVİM’e şikayet yağdı.

Bankaların sözlerinin tersi uygulamalarını TAKVİM'e iletin

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