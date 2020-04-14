Emekliye yüzde 50 zam! Tahsis numarasına göre SSK SGK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? 14.04.2020 10:05

Maaşı bin 500 liranın altında olan 650 bin emeklinin kazancı arttı. Emekliler, 500 liraya varan zamlı aylıklarını Cuma gününden itibaren hesaplarında görecek. Peki, tahsis numarasına göre SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...























