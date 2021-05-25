Haberler Video Ekonomi Videoları Hibe destek başvurusu nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği başvuru ekranı! İşte o meslekler…

Hibe destek başvurusu nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği başvuru ekranı! İşte o meslekler…

Hibe destek başvurusu nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği başvuru ekranı! İşte o meslekler…
25.05.2021 09:34
Ana Sayfa 02:42
25 Mayıs Borsa güne nasıl...
Ana Sayfa 00:26
Aras Bulut İynemli’nin gerçek...
Ana Sayfa 05:07
Milli futbolcu Okay Yokuşlu:...
Ana Sayfa 03:06
Survivor 2021’de sembol...
Ana Sayfa 00:15
Kayıp adamın cesedi dinozor...
Ana Sayfa 00:31
Türk ses sanatçısı Mustafa...
Ana Sayfa
Bozkır Arslanı Celaleddin 2....
Ana Sayfa 06:49
Seda'nın son kararı ne oldu?
Ana Sayfa 01:57
Fransa şampiyonu Lille...
Ana Sayfa 29:19
Başkan Erdoğan, Polonya...
Ana Sayfa 00:38
Fenomen Duygu Özaslan’ın...
Ana Sayfa 02:26
Çinli şebekeye sanal bahis...

Gündemde yoğun bir şekilde Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenen esnaf vatandaşlara devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi ve konuya dair detayları açıkladı. Yüzbinlerce vatandaşı yakından ilgilendiren bu haberin ardından esnaf hibe desteği başvuru ekranı merakla araştırılmaya başlandı. Peki hangi meslekler bu imkandan yararlanabilecek? İşte ayrıntılar…


Ekonomi Videoları