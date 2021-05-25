Hibe destek başvurusu nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği başvuru ekranı! İşte o meslekler…

Gündemde yoğun bir şekilde Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenen esnaf vatandaşlara devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi ve konuya dair detayları açıkladı. Yüzbinlerce vatandaşı yakından ilgilendiren bu haberin ardından esnaf hibe desteği başvuru ekranı merakla araştırılmaya başlandı. Peki hangi meslekler bu imkandan yararlanabilecek? İşte ayrıntılar…