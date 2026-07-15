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Kontrolden çıkan otomobil araçlara ve yayalara çarptı: O anlar kamerada

Kontrolden çıkan otomobil araçlara ve yayalara çarptı: O anlar kamerada

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki 4 araca ve yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı; kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobil Kontrolden Çıkarak Savruldu

Kaza, Cunda Adası Eski Yol mevkiinde yaşandı. İddiaya göre otomobil, yol kenarındaki plajların önüne park edilen araçların da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Araçlara ve Yayalara Çarptı

Savrulan otomobil, önce yola çıkmakta olan bir araca, ardından yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Hızını alamayan otomobil, yol kenarında park halinde duran iki araca daha çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza Anı Kamerada

Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anının bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdığı olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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