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25 ilde siber operasyon: Yasa dışı bahis şebekesinin 5 milyarlık para trafiği deşifre edildi

25 ilde siber operasyon: Yasa dışı bahis şebekesinin 5 milyarlık para trafiği deşifre edildi

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Van merkezli 25 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 135 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin hesaplarında 5 milyar liralık para trafiği saptandı.

25 İlde Eş Zamanlı Siber Operasyon

Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik dev bir operasyona imza attı. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Yasa Dışı Bahis" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, ülke genelinde belirlenen 159 şahsa yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Van merkezli yürütülen operasyon, toplam 25 ilde aynı anda gerçekleştirildi.

135 Şüpheli Gözaltında

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde, Van'da 83, diğer illerde ise 52 olmak üzere toplam 135 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise kararlılıkla sürdüğü öğrenildi.

5 Milyar Liralık Hesap Hareketi

Gözaltına alınan şüphelilerin dijital materyalleri ve finansal geçmişleri üzerinde siber uzmanlar tarafından derinlemesine inceleme yapıldı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 5 milyar 15 milyon 726 bin 703 lira işlem hareketinin bulunduğu tespit edildi. Yasa dışı bahis üzerinden dönen devasa para trafiğinin detayları emniyet birimlerince incelemeye alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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