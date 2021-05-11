RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika Borsa! 11 MAYIS (Bugün) Borsa güne düşüşle başladı

Son dakika Borsa! 11 MAYIS (Bugün) Borsa güne düşüşle başladı
11.05.2021 10:24
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,06 puan ve yüzde 0,96 değer kaybederek 1.446,85 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,09 ve holding endeksi yüzde 0,95 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri gün düşüşle başlarken, en çok gerileyen yüzde 3,75 ile finansal kiralama, faktoring oldu.


Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 yükselişle 1.460,90 puandan tamamladı.

Analistler, artan küresel enflasyon endişelerinin risk iştahını azalttığını belirterek, dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretim endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da ZEW ekonomik beklentiler endeksi ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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