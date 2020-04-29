Petrol düştü depolar ucuzladı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte benzin ve motorin fiyatları... |Video

29.04.2020 11:53

Son dakika haberi... Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araç sahipleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Petrol fiyatlarında, büyük talep daralmasına karşın üretimin sürmesi nedeniyle ortaya çıkan "stoklama kapasitesi" sorunu nedeniyle düşüş sürüyor. Peki; Petroldeki düşüş depolara nasıl yansıdı? Motorin ne kadar oldu? Benzin ne kadar? İndirimler depolara nasıl yansıdı? İstanbul’da benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.