29.04.2020 12:12

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamaya konuldu. Bakan Pakdemirli, yaptığı son dakika açıklamasında "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, tohumdan çatala kadar sürecin tek elden yürütülmesini sağlayacak, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak.

Böylece çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulacak, tüketici ve esnaf ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edecek.





ONLİNE BASIN TOPLANTISI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı DİTAP açılışına ilişkin online basın toplantısı bugün gerçekleşti.



ÇİFTÇİYE BÜYÜK MÜJDE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 'Dijital Tarım Pazarı'nın lansman toplantısında konuştu. Bakan Pakdemirli açıklamasında, "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek" ifadelerine yer verdi. Ticaret Bakanı Pekcan ise, "Dijital Tarım Pazarı, alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracaktır." dedi.





Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

Yürüttüğümüz çalışmalar dünyaya örnek olmuştur, birçok ülke bizden teknik yardım talebinde bulundu. Salgın dünyada sanayi ve teknoloji sektörünün sıkıntılı bir sürece girmesine yol açmıştır.

Kapasitesini arttırarak üretimine devam eden tek sektör gıda sektörüdür. İtalya, İspanya ve Fransa Avrupa'ya sebze ve meyve konusunda ne çok katkı sağlayan ülkelerdir, bu ülkeler salgının en şiddetli yaşandığı ülkeler olduğu için gıda arzında sıkıntı yaşandığını görülmektedir. Bizim bu dönemde tarım ve gıda için yeni şeyler ortaya koymamız ve salgın sonrasına hazırlanmamız gerekiyor. Dünya artık farklı bir dünya olacaktır.

Bu sıkıntıdan güçlü bir şekilde çıkabilmemizde etkin tarım politikaları sayesinde olacaktır. Verilen desteklerle tarımsal üretimdeki artış büyük bir ivme kazanmıştır. 48 milyar dolarlık tarımsal gayri safi milli hasıla ile Avrupa'da lider konumdayız.



TİCARETE ÖNEMLİ BİR İVME KAZANDIRACAKTIR

Ticaret Bakanı Pekcan, "Dijital Tarım Pazarı, alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracaktır." dedi.