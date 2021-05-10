Part-time çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Hükümet, part-time çalışana haklarını güvence altına alıyor

Türkiye'de milyonlarca part-time çalışan mevcut. Özellikle öğrenciler ek gelir elde etmek için part-time işlerde çalışıyorlar. Milyonlarca part-time çalışanının merak ettiği iki soru var. Part-time çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? ve Part-time çalışanlar izin alabilir mi? Hükümet part-time çalışanların haklarını güvence altına alıyor. İşte detaylar...

Hükümet, yasalarda 'kısmi süreli çalışma' olarak nitelendirilen part-time, yarı zamanlı çalışanların sosyal güvenlik, yıllık ücretli izin, kıdem tazminatı haklarını güvence altına alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yarı zamanlı çalışanların yıllık izinlerinde ücret ödenmesi, kıdem tazminatı hakkı kazanmaları yönünde düzenleme yapacakları müjdesini verdi.

Bakan Elvan, şöyle konuştu:

"Özellikle gençler, üniversite öğrencileri yarı zamanlı çalışıyor. Yarı zamanlı çalışanların yıllık izinlerinde ücret ödenmesini sağlayacağız."

"Kıdem tazminatı hakkı kazanmaları yönünde düzenlemelerimiz olacak. Bu düzenlemeyle yarı zamanlı çalışanların oranı yükselecek."