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Altı Üstü İstanbul 5. Bölüm 2. Fragman

Altı Üstü İstanbul 5. Bölüm 2. Fragman

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atv'nin İstanbul’un büyüleyici atmosferinde kesişen farklı hayatları ekrana taşıyan iddialı dizisi "Altı Üstü İstanbul"un 5. bölüm 2. fragmanı izleyiciyle buluştu

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Televizyon

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