Şanlıurfa'da yabancı uyruklu iki grup arasında kavga: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 15:02

İlk Kavga Bahçelievler'de Başladı

Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde Suriye uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede büyümesiyle tartışma; taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga ortamına dönüştü. Cadde ortasında birbirine saldıran gruptan 2 kişi yaralanırken, sokakta park halinde bulunan bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Bir Gün Sonra Farklı Mahallede Karşı Karşıya Geldiler

Aynı gruplar, ilk kavganın üzerinden bir gün geçtikten sonra bu kez Mimar Sinan Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı ve aralarında kadınların da bulunduğu ikinci kavgada yine taş, sopa ve bıçaklar çekildi. Uzun sopalarla birbirlerini sokak aralarında kovalayan ve darbeden grubu gören mahalle sakinleri durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. İkinci kavgada da 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

11 Şüpheli Gözaltında

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan toplam 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki mahallede yaşanan olaylara karıştığı tespit edilen 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.