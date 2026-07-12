Adana'da evden kaçmaya çalışan eşini çekiç ve bıçakla ağır yaraladı
Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen olayda, tartışma sonrası evden kaçmaya çalışan 38 yaşındaki kadın, peşinden gelen kocasının çekiçli ve bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürerken, firari kocanın yakalanması için polis operasyon başlattı.
Tartışma Evde Başladı Apartmanda Sürdü
Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu D.G. (43) ile eşi K.C. (38) arasında apartmanın 4'üncü katındaki dairelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine can güvenliğinden endişe eden kadın, daireden çıkarak aşağıya doğru kaçmaya başladı.
Apartman Girişinde Yakaladı
Eşinin peşinden gitmek üzere yanına çekiç ve bıçak alan D.G., merdivenlerden aşağıya indi. Koşarak uzaklaşmaya çalışan eşini apartmanın giriş kapısında yakalayan öfkeli koca, kadının başına defalarca çekiçle vurduktan sonra boğazından bıçakladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan K.C. yere yığılırken, saldırgan koca olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Çocuklar Koruma Altına Alındı
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen K.C.'nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay esnasında evde bulunan çiftin iki çocuğu ise polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye götürülerek koruma altına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari şüpheli D.G.'nin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı inceleme başlattı.