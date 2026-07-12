Adana'da evden kaçmaya çalışan eşini çekiç ve bıçakla ağır yaraladı

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 14:40

Tartışma Evde Başladı Apartmanda Sürdü

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu D.G. (43) ile eşi K.C. (38) arasında apartmanın 4'üncü katındaki dairelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine can güvenliğinden endişe eden kadın, daireden çıkarak aşağıya doğru kaçmaya başladı.

Apartman Girişinde Yakaladı

Eşinin peşinden gitmek üzere yanına çekiç ve bıçak alan D.G., merdivenlerden aşağıya indi. Koşarak uzaklaşmaya çalışan eşini apartmanın giriş kapısında yakalayan öfkeli koca, kadının başına defalarca çekiçle vurduktan sonra boğazından bıçakladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan K.C. yere yığılırken, saldırgan koca olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çocuklar Koruma Altına Alındı

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen K.C.'nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay esnasında evde bulunan çiftin iki çocuğu ise polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye götürülerek koruma altına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari şüpheli D.G.'nin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı inceleme başlattı.