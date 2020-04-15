Torba dolusu destek: Coronavirüs salgınına karşı hazırlanan ekonomik önlem paketi Meclis’e geldi 15.04.2020 10:06

İş sözleşmeleri 3 ay feshedilemeyecek. Kısa çalışma ödeneği hızlandırılacak. Ücretsiz izne ayrılan ve ödeneklerden yararlanamayanlara günde 39,24 lira ödenecek. Öğrenim kredisi borçları 3 ay süreyle ertelenecek.





Türkiye, Coronavirüs salgınına karşı hızlı ve etkin tedbir adımlarıyla kararlı bir mücadele ortaya koyuyor. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sevk edilen 15 maddeli torba yasa teklifi vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak:

✖ ÖDENEK HEMEN VERİLECEK: Kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek.





✖ İŞ GÜVENCESİ: İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, işverence feshedilemeyecek. İşveren, 3 aylık süre içerisinde işçiyi ücretsiz izne ayırabilecek. Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi 6 aya kadar uzatabilecek.





✖ ÜCRETSİZ İZNE MAAŞ: Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar günlük 39,24 lira nakdi ücret desteği verilecek. GSS primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.





✖ TOPLU SÖZLEŞMELERE ERTELEME: 3 ay süreyle, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreçler durduruluyor.



✖ YAŞLIYA-ENGELLİYE BAKIM DESTEĞİ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki engelli bakım merkezlerinde ve huzurevlerinde, Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca aranan gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı 3 ay süreyle dikkate alınmaksızın yaşlılara ve engellilere hizmet verilecek.





✖ KYK BORCU ÖTELENECEK: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nun kapsamındaki kredi borçları, 3 ay ertelenecek. Bu süre, 3 aya kadar uzatılabilecek. Söz konusu borçlar, ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık taksitler halinde, gecikme zammı, faiz veya Yİ-ÜFE uygulanmadan tahsil edilecek.





FATURALARA ERTELEME

✖ Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecek.

✖ Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri ve sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek.





✖ Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020'ye kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca 25'i dağıtılabilecek.

✖ Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na göre düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmayacak.