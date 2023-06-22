Müge Anlı 'yoğun bakımda' bilgisini paylaştı herkes kahroldu! Kayınço Ezel Bayraktar yine bildiğiniz gibi...

Müge Anlı 'yoğun bakımda' bilgisini paylaştı herkes kahroldu! Kayınço Ezel Bayraktar ise yine bildiğiniz gibi... Hayallerle yaşamaya devam etti, uzak diye işi bıraktı üstüne bir de istenmeyen damat oldu. Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını yediği için günlerce Müge Anlı'nın programına çıkan Ömer Aslanhan, adını Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizisindeki karater Ezel Bayraktar olarak değiştirmesiyle gündeme gelmişti. Oyunculuk hayaliyle yanıp tutuşan ve hedefinin 'Hollywood yıldızı olmak' olduğunu belirten Ezel Bayraktar, günler sonra yengesine yaptığından utanmış ve pişman olmuştu. Bir ayakkabı mağazasında işe başlayan ancak oyunculuğa da devam edeceğini söyleyen Ezel Bayraktar, eski hayatına geri döndü. Ezel Bayraktar'ın hasta yengesinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. İşte detaylar...