Asgari ücretin ardından sıra memur ve emekliye geldi! Ek iyileştirme ne kadar olacak? Meclis’e ne zaman gelecek?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret artışının belli olmasının ardından sıra memur ve emekli zamlarına geldi. Temmuz'da maaşları artacak yaklaşık 20 milyon memur ve emekliye ek iyileştirme yapılacak.Bayram tatilinin ardından 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle zam oranları ortaya çıkacak, ardından da heyecanla beklenen ek iyileştirmeler belli olacak.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını ilk 6 aylık enflasyon gösterecek.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 15.26 çıktı.Geriye sadece Haziran verisi kaldı. Tahminlere göre 6 aylık oranın, yani emeklilerin zammının yüzde 17-18.5 aralığında çıkması bekleniyor.Bu oranın netleşmesinin ardından emeklilere verilecek refah payı belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ

1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak asgari ücrete 6 aylık enflasyon tahmininin 2 katı seviyesinde, yüzde 34 oranında artış yapıldı.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 15.40 çıkmış, 14.60 puan refah payı ilave edilerek yüzde 30'a tamamlanmıştı.Yani 6 aylık enflasyonun yaklaşık 2 katı bir zam yapılmıştı. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belirlenirken yüzde 34'lük asgari ücret zammı referans olacak.Tabii kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik artış oranı da refah payı çalışmalarında dikkate alınacak.

MAAŞA GÖRE KADEMELİ ARTIŞ

7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yönelik yapılacak kademeli zam da bu kapsamda değerlendirilecek. Aylığa göre farklı zam oranları masada olacak.

TABAN AYLIK DA MASADA

Emeklilere halen en az 7 bin 500 lira aylık ödenirken, yapılacak Temmuz zammı bu tutara değil kök maaşa yansıtılacak.Ancak 7 bin 500 lira olan taban aylık ödemesinin de artırılması bekleniyor. Burada 10 bin lira formülü dile getiriliyor.Bu formül hayata geçirilirse, Temmuz zammının yansıtılması sonrası kök aylık eğer 10 bin liranın altında kalıyorsa yapılacak aylık ödeme 10 bin liraya tamamlanacak. Üstündeyse emeklilere kök aylıkları ödenecek.Düzenlemenin detaylarının 5 Temmuz günü açıklanması bekleniyor.

MEMURLARA FARKLI ZAM

Memurlara ve memur emeklilerine ise Temmuz'da yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.Ayrıca bir refah payı da verilecek. Bu refah payı halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira seviyesinde olan en düşük memur maaşını 22 bin bin liraya yükseltecek.Refah payı, yukarıya çıktıkça değişecek. Maaşa ve göreve göre artışlar farklı olacak. Bu zam, memur emeklilerine de yansıtılacak.

YASA TEMMUZ'DA ÇIKACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili düzenlemenin Temmuz'da Meclis'ten geçeceğini söyledi.Memur maaşının 22 bin lira olmasının torba yasa teklifinde yer alacağını aktaran Işıkhan, teklifin Meclis'ten kısa sürede geçmesini sağlayacaklarını ifade etti.Torba yasada yer alacak bir düzenlemenin de emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme olduğunu aktaran Bakan Işıkhan, teklifte 500 lira asgari ücret desteğinin de yer alacağını belirtti. Işıkhan, bakanlık bürokratlarının konu üzerinde çalıştığını vurguladı.