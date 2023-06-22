Müge Anlı 'yoğun bakımda' bilgisini paylaştı herkes kahroldu! Kayınço Ezel Bayraktar yine bildiğiniz gibi... İşi bıraktı, istenmeyen damat oldu
Müge Anlı 'yoğun bakımda' bilgisini paylaştı herkes kahroldu! Kayınço Ezel Bayraktar ise yine bildiğiniz gibi... Hayallerle yaşamaya devam etti, uzak diye işi bıraktı üstüne bir de istenmeyen damat oldu. Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını yediği için günlerce Müge Anlı'nın programına çıkan Ömer Aslanhan, adını Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizisindeki karater Ezel Bayraktar olarak değiştirmesiyle gündeme gelmişti. Oyunculuk hayaliyle yanıp tutuşan ve hedefinin 'Hollywood yıldızı olmak' olduğunu belirten Ezel Bayraktar, günler sonra yengesine yaptığından utanmış ve pişman olmuştu. Bir ayakkabı mağazasında işe başlayan ancak oyunculuğa da devam edeceğini söyleyen Ezel Bayraktar, eski hayatına geri döndü. Ezel Byaraktar'ın hasta yengesinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. İşte detaylar...
22.06.2023 13:20 - Son Güncelleme: 22.06.2023 13:37
Müge Anlı 'yoğun bakımda' bilgisini paylaştı herkes kahroldu! Kayınço Ezel Bayraktar yine bildiğiniz gibi... İşi bıraktı, istenmeyen damat oldu.
Geçtiğimiz aralık ayında haftalarca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ezel Bayraktar'ı konuşmuştuk. Kanser hastası yengesinin tedavi olmak için evini satarak biriktirdiği 300 Bin TL'yi alıp ortadan kaybolmuştu.
Aslında onun adı Ömer fakat Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği Ezel Bayraktar karakterini çok sevdiği için mahkeme kararıyla adını ve soyadını değiştirdiği öğrenilmişti.