Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler önümüzdeki hafta belli olacak memur ve emekli zamlarına çevrildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarına yansıtılacak enflasyon zammının oranını, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 15'lik toplu sözleşme artışına ilave eklenecek enflasyon farkını 3 Ocak'ta öğrenecek. SSK ve Bağ- Kur emeklileri için bir iyileştirme de beklenirken, bunun da aynı tarihte açıklanması bekleniyor.

TAHMİNLER YAKIN

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu. Buna göre 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 33.66, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 45 (toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı) zam oluştu. Kesin oran için Aralık verisinin açıklanacağı 3 Ocak beklenirken, AA Finans Aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Ankette ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.19 çıktı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.92 olarak bekleniyor.

Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı yüzde 30.11, Ocak zammı yüzde 49.63 çıkabilecek. 2023 yılı enflasyonuna ilişkin diğer tahminler de yakın seyrediyor.

Orta Vadeli Program'da enflasyonun 2023'ü yüzde 65'lik oranla tamamlayacağı tahmini yer aldı. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak güncelledi. Bu tahmine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 37.76, memurların ve emeklilerinin artışı ise yüzde 49.46 olarak gerçekleşecek.

İŞTE ANKETLER

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65.39 oldu. Bu tahmine göre de Ocak zammının oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 38.08, memurlar ve emeklilerinde yüzde 49.80 olarak bekleniyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği 'Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin (FKB-EGE) Aralık ayı bültenine göre ise endeks katılımcıları enflasyon beklentilerini 2023 yıl sonu için yüzde 65.99 olarak ifade etti. Bu tahmin, zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 38.59, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 50.35 çıkabileceğine işaret ediyor.





TAZMİNATTA TAVAN DA ARTIYOR

Yeni asgari ücretle birlikte en düşük kıdem tazminatı 20 bin 2 liraya çıkarken, en yüksek tutar da memur maaş katsayısıyla artacak. Halen 23 bin 489 lira olan tazminat tavanı, zam tahminlerine göre 35 bin 107 ile 35 bin 316 lira aralığında bekleniyor.





'DÜŞÜK GELİRLİLERİ GÖZETECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memurların ve memur emeklilerinin zammının yüzde 50'ye yakın çıkacağını belirterek, şöyle konuştu: "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak.

Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak. Alt gelir grupları için mali imkanlarımızı zorlayacağız. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz belli. En düşük emekli aylığı 7.500 lira olan da var, az primle emekli oldukları için kök aylığı 3.500-5.000 olduğu halde 7.500 alan da var. Bu durumda olanlar için çalışılıyor. Ama mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz."