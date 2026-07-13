Boğaziçili Ömer Faruk Bal Milyoner'e 50 bin TL ile veda etti
ATV’nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Ömer Faruk Bal, başarılı bir performansla 250 bin TL değerindeki soruya kadar ilerledi. Kritik aşamada pes etmeyip şansını denemek isteyen Bal, "Çekilirsem daha çok üzülürüm" diyerek risk almayı tercih etti. Ancak verdiği yanıtın yanlış çıkması üzerine yarışmaya veda eden genç yarışmacı, 50 bin TL’lik teselli ödülüyle ayrıldı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Televizyon