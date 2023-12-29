SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023, 16:49 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, 16:59

KKM SON DAKİKA: KKM bitti mi? KKM ne zaman bitecek? KKM ne zaman bitiyor? | Tarih verildi... Kur korumalıda yeni hesap açılmayacak

KKM son dakika haberleri... KKM bitti mi? KKM ne zaman bitecek? KKM ne zaman bitiyor? 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek. Döviz dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek

1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat hesabı açılamayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdi.

BANKALARA YAZI GÖNDERİLDİ
TCMB'den bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak.

DÖVİZ DÖNÜŞÜMLÜ YENİLEME DEVAM EDİYOR
Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam ediyor.

Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" hükümleri kapsamında yürütülecek.

"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile söz konusu hesapların açılma süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmıştı.

SIRADAKİ VİDEO
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
29.12.2023Cuma
Kur korumalıda yeni hesap açılmayacak
29.12.2023Cuma
Borsa ve altında yükseliş sürer mi? Piyasalarda 2024 beklentileri nasıl? İşte detaylar...
29.12.2023Cuma
28 Aralık piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?
28.12.2023Perşembe
SON DAKİKA: Bakan Işıklan açıkladı! İşte çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyenin yatacağı tarih
28.12.2023Perşembe
Bunlar da Var
Maltepe Piazza AVM intihar videosu sansürsüz izle! 02:06
Maltepe Piazza AVM intihar kamerada!
29.12.2023Cuma
TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak istedi İmamoğlu panikledi! Pancar gibi kızardı sunucuyu azarladı 01:58
TOKİ Başkanı yayına bağlanmak istedi İmamoğlu panikledi!
29.12.2023Cuma
Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV sunucusu Senem Ilgaz’ı canlı yayında azarladı! TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un bağlanmak istediğini söyleyince bakın neler oldu 01:48
İmamoğlu, Sözcü TV sunucusu Senem Ilgaz’ı canlı yayında azarladı!
29.12.2023Cuma
Fergio Bey’in +18 erotik partisine operasyon! Müstehcen içerikli videolar çeken ’’Fergio House’’ grubu videosu izle! 00:11
Fergio Bey'in +18 erotik partisine operasyon!
29.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA