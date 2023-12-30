Trafik cezaları her sene olduğu gibi 2024 yılında da zamlanacak. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 58.46 olarak belirlenmesiyle birlikte 2024 yılında trafik cezaları da hesaplanmaya başlandı. Peki hangi trafik cezası ne kadar artacak? İşte merak edilenler...

1 Ocak 2024'ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası da 1510 lira olacak. Alkollü araç kullanımının cezası 4 bin 250 liradan, 6 bin 735 liraya yükselecek. Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.

2024 TRAFİK CEZALARI ÜCRET LİSTESİ

🔴 Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 12.978 TL

🔴 Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak: 586 TL

🔴 Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak:586 TL

🔴 Araca sahte plaka takmak veya kullanmak: 32.171 TL

🔴 Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak: 32.171

🔴 Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması: 1.507 TL

🔴 Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak: 3.136 TL

🔴 Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması: 1.507 TL

🔴 Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması : 3.136 TL

🔴 Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak: 13.978 TL

🔴 Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak: 12.978 TL

🔴 Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile motorlu araç kullanmak: 2.610 TL

🔴 Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek: 1.507 TL

🔴 Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak: 33.240 TL

🔴 Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek: 1.507 TL