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Kentsel dönüşüm devlet desteği arttı!
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Kentsel dönüşüm devlet desteği arttı!

Giriş Tarihi: 2.05.2025 09:25:20 Güncelleme Tarihi: 2.05.2025 09:25:30

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla "Yarısı Bizden" kampanyasında destekler artırıldı. Konutlar için toplam destek 1 milyon 875 bin liraya yükselirken, iş yerleri için de önemli artışlar sağlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için başlatılan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında desteklerin artırıldığını açıklaması hem vatandaşı hem sektör yetkililerini heyecanlandırdı.

(AA)

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; konutlarda kentsel dönüşüm için hibe miktarı 700 bin liradan 875 bin liraya, kredi desteği 700 bin liradan 875 bin liraya, taşınma yardımı ise 100 bin liradan 125 bin liraya yükseltildi.

(AA)

Böylece İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarı 1.5 milyon liradan 1 milyon 875 bin liraya çıkarılmış oldu. İş yerleri için ise hibe ve kredi miktarı ayrı ayrı 350 bin liradan 437 bin 500 liraya, taşınma desteği de 100 bin liradan 125 bin liraya çıkartıldı.

(Takvim Gazetesi)

BAŞVURULAR ARTACAK
Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haldun Ersen yeni düzenlemenin kentsel dönüşümü hızlandıracağını belirterek, "Özellikle inşaat maliyetlerdeki artış hızının düştüğü bu dönemde oldukça faydalı olacaktır" dedi.

(AA)

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik ise kampanya kapsamında açıklanan yeni tutarların kentsel dönüşüm süreci için önemli bir adım olduğunu belirtti. Desteklerin yükseltilmesinin ve İstanbul'da yaşanan son depremlerin ardından başvuru sayısında artış beklediklerini ifade eden Şişik, "Kentsel dönüşümle birlikte dirençli kentler oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan da kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla İstanbul'da başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasında destek tutarlarının artırılmasının olumlu bir gelişme olarak yorumlanması gerektiğini söyledi.

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