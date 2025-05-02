Somali’den Türkiye’ye enerji mesajı... Bakan Mohamed Takvim’e konuştu: ’’Kendimizi bu keşif için adadık’’

Giriş Tarihi: 2.05.2025 15:25:00 Güncelleme Tarihi: 2.05.2025 15:27:04

Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'nun enerji kaynaklarının Avrupa'ya sevkiyatında kilit rol üstlenen, dünyanın dört bir yanında yaptığı aramalarla küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen Türkiye enerji alanında yeni iş birliklerinin temelini İstanbul'da atıyor.

Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde bugün düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025), enerji ve doğal kaynaklar alanında dünyanın önde gelen isimlerini İstanbul'da bir araya getirdi.

BAKANLAR OTURUMU GERÇEKLEŞTİ: ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE MADENCİLİK

Zirvede ikinci oturumunda "Enerji Dönüşümünde Madencilik: Kaynak Güvenliği Konusunda Bakanlar Diyaloğu" başlığıyla gerçekleşti.

Oturumda Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Libya Devleti Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ebu Heisa, Nijer Cumhuriyeti Maden Bakanı Ousmane Abarchi, Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Muhammed, Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halid El Mudaifer, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglárka Illés yer aldı.

SOMALİLİ BAKAN TAKVİM'E KONUŞTU

Oturuma katılan Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Türkiye'nin Afrika kıtalarında enerji alanındaki atılımı hakkında Takvim.com.tr'den Fatma Gül'e özel açıklamalarda bulundu.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Türkiye ve Somali arasında karada petrol ve gaz araması için geçtiğimiz ay yapılan anlaşmayı değerlendiren Mohamed şunları söyledi:

"İstanbul'daki bu zirveye katıldığım için çok mutluyum. Burada toplanmaktan ve bu sektörde bir arada bulunmaktan memnunum. Burada bulunduğumuz zaman içinde bu zirvede her iki ülke için de farklı fikirler ve gelecek planlarına sahip olmayı bekliyoruz.

"KENDİMİZİ BU KEŞİF İÇİN ADADIK"

Biz Türkiye ile anlaşma imzaladık ve hemen başlamak için hazırlandık. İstanbul'dan Somali'ye araştırmaların sonuçlarını bekliyoruz. Mümkün olan tüm verileri toplayıp değerlendirmeleri yaptıktan sonra keşfi başlatacağız, gerekli malzemeleri getireceğiz. Somali'nin güvenlik bağlantılarını bilerek keşif yapacağımız bölgenin güvenliğine kendimizi adamış bulunmaktayız.

SOMALİ HALKI DESTEK VERİYOR

Bölgedeki topluma gelirsek, bölgedeki toplumla iş birliği içinde olmaya çalışıyoruz. Somali halkı, bölgedeki çalışmaları destekliyor.

Mesela Türk ekibi, bölgedeki halkla etkileşim içinde yani onların kabullenmesine de sahibiz. Onlarla çoktan iletişim içindeyiz, onlardan iş birliği bekliyoruz ve çalışmalar sırasında kötü hiçbir şey olmayacak inşallah."