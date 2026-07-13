Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası adliyede haykırdı: "Yalan söylenin Allah belasını versin"
Ümraniye’de uğradığı silahlı saldırı sonucu 21 yaşında hayattan koparılan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ikinci duruşma tamamlandı. Mahkeme salonunun gerildiği adli süreçte, çapraz sorgular ve tanık beyanları sonrası sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilirken; duruşma çıkışında isyan eden acılı baba, sanık taraflarının ifadelerine "Yalan söylenin Allah belasını versin" haykırışıyla tepki gösterdi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel