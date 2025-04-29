Emekliye ikinci bayram ikramiyesi!

Giriş Tarihi: 29.04.2025 19:12:13 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 19:12:35

Bu yılın ilk ikramiyesini alan emekliler, gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Zamlı olarak verilen bayram ikramiyesinin ikincisi Haziran başında ödenecek. Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük bir ihtimalle 2-5 Haziran tarihlerinde Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. İkramiyeden mevcut emeklilerin yanı sıra yeni aylık bağlananlar da yararlanacak.





Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için bayramın olduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Aylıklar başvuruyu takip eden ay bağlanıyor. İlk ikramiyeden Mart sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar yararlanmıştı. Nisan ve Mayıs ayında başvuranlar da ikinci ikramiyeyi alabilecek. Mayıs ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapanlara 1 Haziran itibariyle aylık bağlanacak, bu kişiler bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı oluyor olacak.







TUTAR DEĞİŞİR Mİ?

İkramiyeden yararlanmak için Mayıs sonuna kadar başvurmak gerekecek. Süresinde başvurusunu yapanlar, emeklilik şartlarını sağlıyorsa, işlemleri ödeme tarihine yetişmezse bile aylıkları bağlandığında Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs ayından sonra emeklilik başvurusu yapanlar ise ilk ikramiyeyi önümüzdeki yıl almaya başlayacak. Bayram ikramiyesi çıkarılan yasayla emekliler için 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. İkramiye tutarı ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 3 bin, yüzde 50 olanlarda 2 bin, yüzde 25 olanlarda bin lira oldu. Bu tutarlar Kurban Bayramı'nda da geçerli olacak.





BAYRAM BAŞINA ÖDEME

Emekli: 4.000 TL

Ölüm aylığı (% 75): 3.000 TL

Ölüm aylığı (% 50): 2.000 TL

Ölüm aylığı (% 25): 1.000 TL

İki aylık alanlara: En yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden hesaplanan tutar.

Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara: Ödenek oranı üzerinden hesaplanan tutar.