Haberler Video Kapalıçarşı'da altın fiyatları geriledi | 10 Ocak 2020 Kapalıçarşı altın fiyatları
Kapalıçarşı'da altın fiyatları geriledi | 10 Ocak 2020 Kapalıçarşı altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları geriledi | 10 Ocak 2020 Kapalıçarşı altın fiyatları

10.01.2020 18:28

Son dönemde ABD - İran arasında yaşanan gerilimle birlikte küresel ticaret savaşlarının etkisiyle yükselen ve gramı 310 lirayı zorlayan altın günü yüzde 0,17 kayıpla 293,20 TL'den kapadı.


Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 azalışla 293,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.952,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 düşüşle 293,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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