Bankalar konut kredisi faizlerini düşürdü... Ev almak için doğru zaman mı? |Video

Bankaların konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş giderek hızlandı. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. Peki, Kredilerin düşmesi ev sahibi olmak isteyenleri harekete geçirecek mi? Ev almak için doğru zaman mı? A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu vatandaşların merak ettiği soruyu konuğu Emlak Uzmanı Neslihan Demir'e sordu. İşte haberin ayrıntıları...
Bankaların konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş giderek hızlandı. Geçtiğimiz hafta Bakan Albayrak 'ın müjdesini verdiği konut kredisi faiz indirimi sonrası açıklama yapan Ziraat Katılım Bankası, konutta kredi faizlerinin 0.79'a düştüğünü duyurdu. Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım kampanyayı resmen başlattı ve şartlarını duyurdu. Buna göre her bankada farklı vade, üst limit ve oran sunulduğu görüldü. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Peki, kredilerin düşmesi ev sahibi olmak isteyenleri harekete geçirecek mi? Ev almak için doğru zaman mı? A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu vatandaşların merak ettiği soruyu konuğu Emlak Uzmanı Neslihan Demir'e sordu. İşte Emlak Uzmanının konuya dair açıklamaları.
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