İstifa eden ne kadar kıdem tazminatı alacak? Yeni sistemin ayrıntılarını Faruk Erdem aktardı

16.06.2020 13:20

İstifa eden ne kadar kıdem tazminatı alacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022'de başlayacağını açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde detaylar netleşmeye başladı. Bakanlıkların çalışmasını tamamlandığı yeni sistemde istifa eden çalışanda kıdem tazminatı alabilecek. Çalışan 60 yaşını doldurduktan sonra emeklilik hakkı kazanacak. Bugün 1 yıl dolmadan ayrılan işçinin hiçbir hakkı bulunmuyor. Ancak yeni sistemde, işyerinden bir yıldan önce ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle işten çıkartılan çalışanın işveren katkı payı ile devlet katkısı toplamının yüzde 50'si TES Sigorta Hesabı'na aktarılacak. Yüzde 50'si çalışanın hesabında kazanılmış hak olarak tutulacak. İşte yeni sistemin ayrıntılarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında aktardı...