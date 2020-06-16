Kıdem tazminatı nedir?

İş Kanunu'na göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenir. Buna göre; ? Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması, ? İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, ? İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle, ? Askerlik görevi nedeni ile, ? Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile, ? Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla, ? İşçinin ölümü nedeni ile, iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenir.